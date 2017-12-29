Diğer
Kategoriler

İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 43’ü yabancı 46 kişi yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen bir dizi operasyonda 43’ü yabancı uyruklu 46 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin “ganimet” adı altında kaçakçılık, hırsızlık ve gasp gibi suçlardan elde edilen kazancı örgüte aktardıkları öne sürüldü.

İstanbulda DEAŞ operasyonu: 43ü yabancı 46 kişi yakalandı

29 Aralık 2017 10:08
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 43’ü yabancı 46 kişi yakalandı - Tıkla İzle

Alınan bilgilere göre, terör örgütlerine yönelik operasyonlarını sıklaştıran İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, DEAŞ'a yönelik gece 10 ilçede eş zamanlı operasyon başlattı. 25 farklı adrese yapılan baskınlarda DEAŞ adına “ganimet” adı altında kaçakçılık, hırsızlık ve gasp gibi suçlardan elde edilen kazancı örgüte aktaran 43’ü yabancı uyruklu 46 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler arasında DEAŞ’ın aktif olduğu Suriye ve Irak gibi çatışmalı bölgelere örgüt adına eleman temin eden kişilerin de olduğu ifade edildi. Gözaltına alınan 46 şüpheliden 43’ü hakkında sınır dışı işlemleri başlatılırken, 3 Türk şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. 

Sadık Kahraman

Etiketler: DEAŞ operasyonu, İstanbul

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç