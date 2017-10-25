İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 58'i yabancı uyruklu 62 kişi gözaltında

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına Suriye ve Irak'taki çatışma bölgeleri için eleman temin ettiği ileri sürülen kişilere operasyon düzenlendi.

Kent genelinde gece saatlerinde 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, ilk olarak 4 kişiyi gözaltına aldı. Gece boyunca devam eden operasyonda, 'yabancı terörist savaşçı' oldukları değerlendirilen yabancı uyruklu 58 kişiyi daha gözaltına aldı.

Zanlıların barındıkları adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan 58'i yabancı 62 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sadık Kahraman

