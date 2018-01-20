İstanbul’da DEAŞ operasyonu !

Emniyet kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, aşırı uç terör örgütü DEAŞ’ın İstanbul’daki yabancı hücre yapılanmasına yönelik 8 ilçede daha önceden tespit edilen 11 ayrı adrese baskın düzenledi. Yapılan baskınlarda, Suriye gibi çatışma bölgelerine girip çıkan ve Türkiye’den Avrupa ülkelerine geçmeyi bekleyen 54 yabancı uyruklu örgüt yanlısı kişilerin yakalandığı bildirildi. Şüphelilerin üyelerinin barındıkları adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme, örgütsel doküman ele geçirildi.

Terörle Mücadele Polisi tarafından düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 54 şüphelinin sınırdışı işlemlerinin başlatıldığı kaydedildi.

Sadık Kahraman