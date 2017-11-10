İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 82 gözaltı

İHA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik bu sabaha karşı operasyon düzenlendi.

Merkez ilçeler ile Bağcılar, Beykoz, Fatih, Küçükçekmece, Pendik, Sancaktepe ve Şişli'de 14 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Suriye ve Irak gibi çatışmalı bölgelere gitmek üzere talimat beklediği ileri sürülen tamamı "yabancı terörist savaşçı" 82 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Güvenlik güçlerince düzenlenen baskınlarda DEAŞ zanlıların adreslerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.

Sadık Kahraman