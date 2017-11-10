Diğer
Kategoriler

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 82 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 82 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbulda DEAŞ operasyonu: 82 gözaltı

10 Kasım 2017 07:08

İHA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik bu sabaha karşı operasyon düzenlendi.

Merkez ilçeler ile Bağcılar, Beykoz, Fatih, Küçükçekmece, Pendik, Sancaktepe ve Şişli'de 14 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Suriye ve Irak gibi çatışmalı bölgelere gitmek üzere talimat beklediği ileri sürülen tamamı "yabancı terörist savaşçı" 82 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Güvenlik güçlerince düzenlenen baskınlarda DEAŞ zanlıların adreslerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu. 

Sadık Kahraman

Etiketler: DEAŞ operasyonu, İstanbul

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç