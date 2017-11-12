İstanbul'da DEAŞ'a ağır darbe: 34 gözaltı

Alınan bilgiye göre, son günlerde radikal örgütlere karşı operasyonlarını sıklaştıran İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, bu gece yarısı Tuzla, Ümraniye, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Başakşehir ve Esenyurt ilçelerinde belirlenen 7 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonda, DEAŞ yanlısı faaliyet gösteren, geçmiş dönemlerde çatışma bölgelerinde bu terör örgütünün saflarında yer almış, Türkiye'de eylem yapmak için hazırlık yaptıkları değerlendirilen yabancı uyruklu 34 şüphelinin yakalandığı öğrenildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.