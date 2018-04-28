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İstanbul’da DEAŞ’a operasyon

İstanbul’da, terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonlarda 40’ı yabancı uyruklu 41 şüpheli yakalandı.

İstanbulda DEAŞa operasyon

28 Nisan 2018 10:14

Alınan bilgiye göre; İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar sonucunda terör örgütü DEAŞ mensupları ile bağlantıları tespit edilen kişilere yönelik operasyon başlattı. Güvenlik güçlerince gece saat 22.00 sıralarında 11 ayrı ilçede 13 adrese aynı anda düzenlenen baskınlarda, 1’i Türk, 40’ı yabancı uyruklu olmak üzere toplam 41 şüpheli gözaltına alındı. Terör polisi, bu kişilerle birlikte çok sayıda örgütsel dokümana da el koydu. 

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürülürken, operasyonların devam edeceği öğrenildi.  

Sadık Kahraman
 

 

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