İstanbul'da DEAŞ'a yönelik terör operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik yürüttüğü çalışmada, örgüt adına Türkiye'de faaliyet gösteren şahıslara operasyon düzenledi. Terör polisi tarafından dün sabaha karşı 05.00 sıralarında birçok ilçede daha önce tespit edilen adreslere eş zamanlı yapılan baskında 6 Türk şüpheli yakalandı. Operasyonda gözaltına alınan 6 şahsın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, Türkiye'de terör örgütüne eleman kazanmak için vatandaşlara baskı yaptıkları, çatışmalı bölgelere giderek örgütün komuta kadrosundan talimat alıp uyguladıkları da ileri sürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Sadık Kahraman