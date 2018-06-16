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İstanbul’da DEAŞ’la bağlantılı tamamı yabancı uyruklu 30 şüpheli yakalandı

İstanbul’da, terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonlarda yabancı uyruklu 30 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İstanbulda DEAŞla bağlantılı tamamı yabancı uyruklu 30 şüpheli yakalandı

16 Haziran 2018 16:04

Polis kaynaklarına dayanan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele (TEM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda radikal çizgideki aşırı uç terör örgütü DEAŞ mensupları ile bağlantıları ortaya çıkarılan 30 ‘yabancı terörist savaşçı’ (YTS) tespit edildi.

Güvenlik güçlerince 7 ayrı ilçede 13 farklı hücre evine düzenlenen operasyonlarda, çoğu Asya ve Ortadoğu kökenli 30 yabancı uyruklu DEAŞ’lı gözaltına alındı. 

Terör polisi, bu kişilerle birlikte çok sayıda örgütsel dokümana da el koyarken, yakalanan şüphelilerin ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şubesine götürüldüğü öğrenildi.
Polis, El Kaide, El Nusra ve DEAŞ gibi terör örgütü ve radikal akımlara yönelik operasyonlarına aralıksız devam ediyor. 

Sadık Kahraman
 

 

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