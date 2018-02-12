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İstanbul’da dehşet anları, arkadaşını defalarca böyle bıçakladı

Kağıthane Çağlayan’da Suriye uyruklu Egid A.S., önceden borç verdiği 5 bin lirasını alamadığı Suriye uyruklu arkadaşını sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdü. Dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İstanbulda dehşet anları, arkadaşını defalarca böyle bıçakladı

12 Şubat 2018 12:40
İstanbul’da dehşet anları, arkadaşını defalarca böyle bıçakladı - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz 31 Ocak Çarşamba günü saat 15.00 sıralarında Kağıthane Çağlayan Park Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Suriye uyruklu Egid A.S., arkadaşı İsmail Zaza'ya 5 bin lira borç para ve cep telefonu verdi. Aradan bir süre geçmesi sonrasında Egid A.S., arkadaşı Zaza’yı arayarak borcunu istedi. Ancak Zaza arkadaşını oyalayarak borcunu ve telefonu vermedi. Bunun üzerine Egid A.S. borç konusunu konuşmak üzere Zaza’yı arayarak randevu istedi. Şahıslar, sokak üzerinde buluşarak konuyu konuşmaya başladı. Kısa bir süre sonra şahıslar arasında çıkan sözlü tartışma arbedeye ardından da bıçaklı kavgaya dönüştü. Arbede esnasında Egid A.S., cebinden çıkarttığı bıçağı İsmail Zaza'ya sapladı. Defalarca vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbesi alan Zaza topallayarak kaçmaya çalıştı. Egid A.S. ise farklı yöne doğru yürüyerek uzaklaştı. Kanlar içinde kalan Zaza, çevredeki vatandaşlar yardımıyla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Dehşet anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Arkadaşını defalarca bıçakladı

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, ikili sokak üzerindeki bina arasında konuşmaya başlıyor. Sözlü tartışmanın yaşanması üzerinde aralarında arbede çıkıyor. Bu esnada ikili birbirine tekme ve tokatlarla saldırıyor. Kavganın ardından şahıslardan biri cebinden bıçak çıkartıyor. Şahıs daha sonra arkadaşını defalarca bıçaklıyor. Zanlı yürüyerek olay yerinden uzaklaşıyor.

Borcunu alamadığı için öldürmüş

Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, sokak üzerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. İncelemede polis, Zaza'yı bıçakla öldürdüğü belirlenen Egid A.S.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında şahıs, geçtiğimiz 3 Şubat’ta Bahçelievler'de bir eve yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Şubeye götürülen şahıs burada yapılan sorgusunda, arkadaşına verdiği 5 bin lira ve bir adet telefonu geri alamadığı için sinirlendiği ve bu sebeple cinayeti işlediğini itiraf etti.
Şubedeki işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Doğan Can Cesur
 

 

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