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İstanbul'da dehşet anları kamerada

İstanbul'da dehşet anları kamerada
İstanbul'da dehşet anları kamerada

Kağıthane’de yokuş aşağıya indiği esnada frenleri boşalan fayans yüklü kamyon, otobüs durağına çarpmamak için için direksiyonu kırınca duvara girdi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, duvarın yıkıldığı olayda sürücü yara almadan kurtuldu.

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Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir iş yerinden fayans yükleyen kamyon sürücüsü ardından yola çıktı. Kamyon sürücüsü yokuş aşağıya indiği esnada frenleri boşaldı. Kontrolden çıkarak hızlanan kamyon sürücü, aracı durdurmayınca otobüs durağına çarpmamak için direksiyonu kırdı. Ancak bu kez de bir devlet kurumunun duvarına çarptı. Çarpma sonucu duvar yıkılırken, kamyon sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Çevredeki vatandaşların da panik yaşadığı o kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kamyon duvara çarptı, vatandaşlar panik yaşadı 

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kamyon yokuş aşağıya doğru geliyor. Kısa bir süre sonra da duvara çarpıyor. Çevredeki vatandaşlar çarpmanın verdiği sesle irkilerek panik yaşıyor. Olayı gören bazı vatandaşlar koşarak sürücünün yanına gidiyor, diğer vatandaşlar ise olanı biteni izliyor.
Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis, kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Kamyon ise bir süre sonra vinç yardımıyla bulunduğu yerden çekildi. Kamyonun çarpmasıyla telefon kutusu ve trafik levhaları ise zarar gördü.

“Otobüs durağına çok yakındı, ucuz atlatıldı” 

Kazayı gören Rıdvan Akalın, “Biz dükkandaydık, inşaat malzemeleri yüklü kamyonun frenleri patladı. Duramadı ama olay kısa mesafede olduğu için duvara çarptı. Çok şükür, minik bir maddi hasarla atlatıldı. Ölü yaralı yok, sadece şoför ufak bir panik yaşadı. Otobüs durağına çok yakındı, Allah'tan az insan vardı. Durağa girse sıkıntı olur, birkaç kişi kaybımız olurdu. Ucuz atlatıldı” dedi.
Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.  

Doğan Can Cesur - Yunus Emre Şeker
 

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