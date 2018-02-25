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İstanbul'da dehşet çiftliği!

Ataşehir Kayışdağın'da yurttan kaçan bazı kızların 24 saat köpeklerle korunan bir kaz çiftliğinde tutulduğunu tespit eden İstanbul polisi, çiftliğe ve çiftlik sahibinin evine operasyon düzenledi. Çiftlikte kızların silah tehdidiyle uğradığı cinsel istismarın görüntüleri ele geçirilirken, çiftlik sahibinin evinde zorla tutulan 17 yaşındaki genç kız kurtarıldı.

İstanbulda dehşet çiftliği!

25 Şubat 2018 11:12
İstanbul'da dehşet çiftliği! - Tıkla İzle

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla Çocuk Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip, yurttan kaçan kızları bulmak için çalışma başlattı. Çalışmaların ardından polis ekipleri, kızlardan bazılarının Ataşehir Kayışdağı’ndaki bir kaz çiftliğinde tutulduğunu tespit etti. 24 saat köpeklerle korunan çiftliği bir süre gözetim altında tutan polis, önceki gün operasyon düzenledi. 3 pitbull ve 1 kangal cinsi köpeği bayıltarak içeri giren polis ekipleri, kaz ve tavuklara bakan Afganistanlı Sabur R.'yi gözaltına aldı. Çiftlikte yapılan aramada, küçük kızların cinsel istismara uğradığı videoları içeren CD'ler, 2 tabanca ve 180 mermi bulundu. Görüntülerdeki kızların 14-17 yaşındaki A.T., K.Ü., H.K. ve A.U. olduğu anlaşıldı. Çiftlik sahibi Abuzer S.'nin elinde cinsel istismar görüntüleri olduğu için kızlardan 3'ünün yurda geri döndüğü halde korktuğu ve konuşmadığı ortaya çıktı.
Çalışmaların devamında çiftlik sahibi Abuzer S.'nin Ataşehirdeki evi tespit edildi. Buraya da operasyon düzenleyen polis Abuzer S.'yi gözaltına alırken, tehditle evinde tuttuğu 17 yaşındaki H.K.K. adlı kızı da kurtardı. Abuzer S.'nin H.K.K.’yı da diğer kız çocukları gibi silahla korkuttuğu, görüntülerini ailelerine göndermekle tehdit ettiği anlaşıldı.

Çiftlik sahibi Abuzer S. ve çalışanı Sabur R. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 çocuk babası Abuzer S.'nin eşinden boşanığı öğrenilirken, ‘çocuk kaçırma ve alıkoymak’ suçunun da aralarında olduğu 12 ayrı suçtan sabıkası olduğu ortaya çıktı.
 

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