İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, okulların açılacağı 19 Eylül Pazartesi günü ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için vatandaşlardan toplu taşıma araçlarını kullanmalarını istedi. Toplu ulaşımda ek seferler konulduğunu belirten Kadir Topbaş, yeni eğitim sezonunda tüm öğrenci ve öğretmenler ile velilere başarılar diledi.

İstanbul'da alınan önlemler

Okulların açılacağı 19 Eylül Pazartesi günü bir dizi önlem alındı. 19 Eylül Pazartesi günü toplu ulaşım araçları 06.00 -14.00 arasında ücretsiz hizmet verecek. Ağır tonajlı araçlar, okulların açılış haftasında 06.00-10.00 arası trafiğe çıkamayacak. Şantiyelerde ve yollarda okulların açıldığı hafta çalışma yapılmayacak. Devamı zaruri çalışmalar için gece vardiyası uygulanacak. (22.00-05.00) Kazalar için trafikte çok sayıda çekici hazır bulundurulacak. Trafiğe çıkacak 15 bin okul servisi, pazartesi günü İSPARK otoparklarından ücretsiz yararlanacak. Metro, Tramvay, Metrobüs, Otobüs ek seferleri sayesinde 755 bin yolcu toplu ulaşıma yönlendirilecek ve 500 bin aracın trafiğe çıkmaması sağlanacak. İETT 19 Eylül Pazartesi gününden itibaren Kış Tarifesi’ni uygulamaya koyacak.

Polis, jandarma ve zabıta görev başında

Trafik akışını sağlamak için bin 570 polis görev yapacak. İl Jandarma Komutanlığı Sorumluluk Bölgesi’nde yaklaşık bin personelle (Emniyet, Trafik, Asayiş) görev yapacak. İstanbul genelindeki okullar çevresinde ara sokaklarda bin zabıta memuru trafiğin sağlıklı işlemesine yardımcı olacak.

AKOM'da toplantı

İstanbul'da okulların açılacağı gün alınacak tedbirler için, AKOM'da ilgili tüm birimlerin katılımıyla toplantı yapıldı. Toplantıya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı birimlerin yanı sıra Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası temsilcileri de katıldı.