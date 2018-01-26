İstanbul'da dev boks galası için geri sayım başladı

Haldun Alagaş Spor Tesisleri'nde 27 Ocak Cumartesi akşamı düzenlenecek olan dev boks galası için geri sayım başladı. Kadıköy Boks Kulübü Başkanı Serdar Avcı tarafından organize edilecek karşılaşmada Türk boks tarihinin dev isimleri ringe çıkmak için sabırsızlıkla bekliyor. Kadınlarda Türk boks tarihinin ilk dünya şampiyonu Gülsüm Tatar, Dünya Şampiyonu boksör Adem Kılıççı, Avrupa ve Türkiye şampiyonu Tarık Sözer, Avrupa ve dünya şampiyonluklarının yanı sıra Olimpiyat ikincisi Salman Kartal, dünya şampiyonu Adem Bozkurt, Efekan Zeytinoğlu ve daha birçok isim galada eldiven giyerek, yeni şampiyonluklar yaşatmak için ter dökecekler. Karşılaşmaya çok iyi hazırlandığını söyleyen Adem Kılıççı, rakibinin iddialı konuştuğunu vurgulayarak, “Ringde dostluğun ve centilmenliğin önde olduğu, bir mücadele istiyorum. Cumartesi sözlerin bittiği ve tamamıyla icraatın sergileneceği yer. Rakibim çok iddialı konuştu. Bakalım ringde de o kadar iddialı olabilecek mi, herkesi bu çekişmeli maçları izlemek için salona bekliyorum” şeklinde konuştu.

Serdar Avcı: "Ülkemize yakışan bir boks şöleni sunacağız"

Galanın promotörü ve Kadıköy Boks Kulübü Başkanı Serdar Avcı, birbirinden çekişmeli karşılaşmalara imza attıklarını belirterek, “Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ülkemizde profesyonel boksu canlandırarak, uluslararası alandaki karşılaşmalarda boksörlerimizi yarıştırmak istiyoruz. Ülkemizin adını dünyaya duyurmak ve profesyonel boksta biz de varız demek istiyoruz" diye konuştu.

Galanın basın danışmanı Vedat Alyaz, boks avcılarının bu galayı büyük bir ilgi ile izleyeceklerini vurgulayarak, “Galada kendisini gösterecek olan boksörleri promotör ve menajerler ilgiyle izleyeceklerdir eminim. Gerçekten geleceği olan sporculara dünyanın çeşitli kulüplerinden teklifler gelebilir. Türk profesyonel boksunun dünyaya açılabilmesi için bu tür kaliteli galalar çok önemlidir. Bu gecede ringe çıkan boksörlerin geçmişlerine bakınca insan gurur duyuyor çünkü, her biri amatörde dünyanın zirvesine çıkmış olan birbirinden yetenekli boksörlerden oluşuyor. Ülkemizin profesyonel bokstaki geleceği açısından bu tür müsabakaların mutlaka desteklenmesi gerekmektedir” dedi.