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İstanbul’da dev şemsiyeyi halterci gibi kaldırıp çalan kadın hırsızlar kamerada

Kadıköy’de karton arabasıyla yeni açılacak olan bir kafeteryanın önüne gelen 2 kadın hırsız, 2 bin lira değerinde olan yaklaşık 200 kilogram ağırlığındaki dev şemsiyeyi dakikalar içerisinde çaldı. Halterciler gibi yüklendikleri şemsiyeyi araçlarına koyan hırsızlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbulda dev şemsiyeyi halterci gibi kaldırıp çalan kadın hırsızlar kamerada

07 Eylül 2018 09:18
İstanbul’da dev şemsiyeyi halterci gibi kaldırıp çalan kadın hırsızlar kamerada - Tıkla İzle

Olay, önceki gün saat 04.30 sıralarında Kadıköy Kozyatağı’nda meydana geldi. İddiaya göre sabaha karşı karton arabasıyla cadde üzerinde giden kadın 2 hırsız, gözlerine bir kafeteryanın önündeki dev şemsiyeyi kestirdi. Vedat Dağ’a ait olan ve birkaç gün içerisinde açılışı yapılacak olan kafeteryanın önüne araçlarını bırakan hırsızlar, şemsiyenin yanına geldi. Hemen işe koyulan hırsızlar, yaklaşık 200 kilogram ağırlığında olan 2 bin lira değerindeki dev şemsiyeyi yerinden çıkartarak yere yatırdı. Hırsız kadınlar ardından halterciler gibi yüklendikleri şemsiyeyi araçlarına koydu ve kayıplara karıştı. Yaşana hırsızlık “yok artık” dedirtirken, o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

200 kilogramlık şemsiyeyi halterci gibi kaldırdılar

Görüntülerde karton arabasıyla gelen 2 kadın hırsız, kafeterya önündeki şemsiyeyi görünce duruyor. Bir süre sonra şemsiyenin yanına gelen hırsızlar inceleme yaptıktan sonra güçlükle yerinden çıkartarak yere deviriyor. Daha sonra uzaklaşan kadınlar dakikalar sonra geri gelerek yerdeki şemsiyeyi halterciler gibi yükleniyor. Şemsiyeyi yola götüren kadınlar arabaya yükledikten sonra uzaklaşıyor. Dakikalar süren hırsızlık esnasından yoldan çok kez de araç geçtiğini görülüyor.  

Doğan Can Cesur
 

 

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