İstanbul Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde Gaziosmanpaşa’ya bağlı Sarıgöl ve Bursa Mahallesi’nde 100 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Terörle Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda, 90 şüpheli gözaltına alınırken, yaklaşık 50 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında ele geçirilen uyuşturucular İstanbul Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü’nde basın mensuplarına gösterildi. Ayrıca düzenlenen operasyona büyük katkılar sağlayan narkotik köpeği Maya ve Fırtına ise basın mensuplarının ilgi odağı oldu.



Tugay Saday