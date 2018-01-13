İstanbul’da DHKP-C evleri yıkıldı

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, Baltalimanı Meyan Çıkmazı Sokak'ta terör örgütü DHKP/C bünyesinde faaliyet gösteren bazı dernek ve kuruluşların binalarının yasa dışı kullanıldığını tespit etti. Yapılan tespitler üzerine örgüt bünyesinde faaliyet gösterdiği iddia edilen Gençlik Federasyonu derneğinin de olduğu ruhsatsız 3 bina yıkıldı.

İmar Kanunu'na uygun olmadığı gerekçesiyle yıkıldığı ve yasa dışı faaliyetlerde kullanıldığı iddia edilen dernek binasında gizli girişi olan ve ormanlık alana açılan 20 metre uzunluğunda tünel ortaya çıkarılmıştı. Terör örgütünün gençlik yapılanmasının faaliyetlerini yürütmekte kullandığı binada ortaya çıkarılan tünel, güvenlik güçlerince beton dökülerek imha edilmişti.

Sadık Kahraman