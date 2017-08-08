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İstanbul’da DHKP-C şüphelisi 6 kişi tutuklandı

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 9 kişiden 6'sı tutuklandı.

İstanbulda DHKP-C şüphelisi 6 kişi tutuklandı

08 Ağustos 2017 19:06

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan istihbarat çalışmalarının ardından, terör örgütü DHKP-C bağlantılı ‘Gençlik Federasyonu’, ‘Berkan Abatay Spor Merkezi’ ve örgütün yayın organı ‘Yürüyüş Dergisi’ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında yakalanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılıkça ifadeleri alınan 9 kişi tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Zanlılardan S.Ç., H.Ç. ve N.Ç. ‘adli kontrol’ kararı ile serbest bırakıldı. K.S., M.A., R.Y., V.D., H.Y., ve H.B. adlı şüpheliler, 'Terör örgütüne üye olmak ve örgütün propagandasını yapmak' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da farklı tarihlerde çok sayıda adrese düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alınmıştı. Terör örgütüne eleman kazandırmak amacıyla propaganda yaptıkları iddia edilen zanlıların bağlı olduğu dernek ile bir spor merkezinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman, afiş, pankart ele geçirilmiş, çok sayıda CD ve DVD ile bilgisayarlara da el konulmuştu. 

Sadık Kahraman

Etiketler: DHKP-C şüphelisi, İstanbul, tutuklama


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