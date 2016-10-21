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İstanbul’da DHKP/C operasyonunda 5 tutuklama

İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik düzenlenen gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İstanbulda DHKP/C operasyonunda 5 tutuklama

21 Ekim 2016 22:35

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden terör örgütü DHKP/C'ye yönelik düzenlenen operasyona ilişkin açıklama yapıldı. İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlüklerine bağlı ekiplerin, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordinesinde yaptığı çalışma sonucu, Sultangazi'de terör örgütü DHKP/C'nin mahalli alan sorumluları ile mahalli alan yapılanmasında faaliyet yürüten şüphelileri tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Terör örgütünün Sultangazi ilçesinde etkinliğini yitirmesi ve halkın örgüte destek vermemesinden dolayı taban bulma arayışında olan, aynı zamanda iç karışıklık çıkartarak tekrar güçlü oldukları algısı yaratmaya çalışan, terör örgütü adına faaliyet gösteren 6 şahıs yakalanmıştır” denildi.

Açıklamada adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'inin tutuklandığı bir kişinin ise adli kontrol hükümleri ile serbest bırakıldığı aktarıldı. 

Tugay Saday


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