13-16 Ekimde CNR Fuar Merkezinde 14'üncü Bayim olur musun? Franchising ve Markaları Bayilik Fuarının açılışında gerçekleştirilen rekor denemesi, Prof. Dr. Orhan Kural ve Aydın Türkgücü’nün rekor danışmanlığında gerçekleşti.

Yurt içinde 650 şube, yurt dışında Almanya ve Kanada'daki üretim merkezleri ve bayileriyle de müşterilerine kaliteli ve sağlıklı çiğ köfte ulaştırdıklarını söyleyen Oses Grup Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yaşar, ''3 aydır hazırlandığımız Dünyanın En Uzun Çiğ Köfte Dürüm Rekorunu 40 lezzet ustamızla 231 metreyle kırmaktan çok mutlu ve gururluyuz. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun'' dedi.

Konuşmasına devam eden Yaşar, ''Özellikle Aydın beye ve gözlem ekibimize teşekkür ederim. Çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok güzel bir çalışma sergiledik. 3 aydır bunun üzerinde çalışıyoruz. Biz, hocamın dediği gibi yüzde yüz doğal olan bu ürünü, Guinness Rekorlar kitabına girerek taçlandırmak istiyoruz. Halkımıza ve ülkemize hediye etmek istiyoruz. Bu anlamda çok mutluyum'' şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Orhan Kural, ''Lezzetni ve kalitesini çok beğendiğim Oses Çiğköftenin bir müşterisi olarak, yabancıların fast food yemekleriyle, obeziteyle mücadele eden bu güzel, sağlıklı ve geleneksel çiğ köftemizi herkese tavsiye ediyor. Dünya çapında çiğ köftemizin tanıtıma öncülük eden Oses Çiğ Köfte ekibini kutluyorum'' dedi.

Bir haftadır üzerinde çalışıldığını belirten Prof. Dr. Kural, ''Bu yeni bir rekor. 'Dünyanın En Uzun Çiğ Köfte Dürümü' olarak geçiyor. Bu rekor yeni bir kategori olarak yer aldı. Daha önce böyle bir rekor kırılmamıştı. 200 metrelik bir barajımız vardı. 200 metrenin altında olduğu zaman kabul edilmeyecekti. Evrakları hazırlayacağız. Aydın beye teşekkür ederim. Bu işin mutfağında o var. Birlikte oturup günlerce çalışıyoruz. Sonuç olarak ölçümü dikkatle yaptık. Bunları kayda geçtik. İş burada bitmiyor. Bu kayıtları oturup, günlerce Gunness'in istediği şekilde dosya halinde hazırlıyoruz. Sonuç olarak 231 metre hesaplanmıştır. Bu rekorun dosyasını hazırlayıp oraya göndereceğiz. Cevabı bekleyip, sizlerle paylaşacağız. Çiğ köftenin uluslararası bir isim olması, Türkiye'yi temsil etmesi, hem sağlıklı hem de doğal bir ürün olması bakımından bu rekorun, özellikle çiğ köfte sektöründe bir dönüm noktası olmasını dilerim'' diye konuştu.

Vatandaşların şaşkınlıkla izlediği 231 metrelik dev çiğ köfte, rekora müteakip vatandaşlara ve çocuk yurtlarına dağıtıldı.