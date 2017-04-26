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İstanbul'da ehliyetsiz vale dehşeti kamerada

Kadıköy'de ehliyeti olmadığı iddia edilen valenin yol açtığı kaza kameralara yansıdı. Yasak olduğu halde U dönüşü yapan ve sinyal vermeyen valenin kullandığı araca çarpan motosiklet sürücüsü, ağır yaralandı.

İstanbulda ehliyetsiz vale dehşeti kamerada

26 Nisan 2017 09:28
Ehliyetsiz vale dehşeti kamerada - Tıkla İzle

Olay, Kadıköy Koşuyolu Mahallesi Muhittin Üstündağ Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kafede vale olarak çalışan şahıs kontrolündeki araçla hızla seyir aldığı sırada yasak dönüş yapmaya çalıştı. Bu sırada cadde üzerinde seyir halindeki motosiklet sürücüsünün aniden dönen araca hızla çarptı. Çarpma sonrası motosiklet sürücüsü metrelerce havaya fırladı. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde valenin kullandığı araçla seyir halinde olduğu görülüyor. Vale, yasak olduğu halde bir anda U dönüşü yapmaya çalışıyor. Bu sırada aracın arkasından gelen motosikletli duramayarak valenin kontrolündeki araca çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücü yola savruluyor. Daha sonra hızla arabadan inen vale yola savrulan motosiklet sürücüsünün yanına koşuyor.
 

Mustafa Esen

Etiketler: İstanbul, Kadıköy


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