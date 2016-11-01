İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2016 yılı Ekim ayı fiyat indekslerini açıkladı. Buna göre İstanbul'da 2016 Ekim ayında perakende fiyatlar yüzde 1.21, toptan fiyatlar ise yüzde 1.12 oranında arttı. İTO'nun 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi 2016 Ekim ayı itibariyle yıllık ortalama yüzde 8.04, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalama yüzde 5.35 artış gösterdi. Perakende fiyatlar 2016 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.65, toptan fiyatlar ise yüzde 4.39 arttı.

Sektörel bazında değişim oranları

Ekim 2016’da perakende fiyatlar bir önceki aya göre; giyim harcamalarında yüzde 4.75, gıda harcamalarında yüzde 1.62, konut harcamalarında yüzde 0.60, ev eşyası harcamalarında yüzde 0.31, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0.27, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0.04 artış gösterdi. Aynı dönemde kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde -0.35 azalış gerçekleşti. Diğer harcamalar grubunda herhangi bir fiyat hareketi izlenmedi.

2016 Ekim ayı itibariyle toptan fiyatlarda ise aylık bazda; madenler grubunda yüzde 4.53, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 2.45, gıda maddeleri grubunda yüzde 1.07, kimyevi maddelerde yüzde 0.72, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0.37 artış gerçekleşti. Bu dönemde inşaat malzemelerinde yüzde -0.06 azalış meydana geldi. Mensucat grubunda ise herhangi bir fiyat hareketi izlenmedi.

