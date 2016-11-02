İstanbul Ticaret Odası (İTO) 2016 yılı Ekim ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı. Buna göre, piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen Ekim ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı. 2016 Ekim ayında İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 99’unun perakende fiyatı artarken, 33 ürünün fiyatı düştü, 110 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Ekim ayında sivri biber fiyatı yüzde 39.55 arttı

Gıda harcamaları grubunda yer alan sivri biber ürün arzındaki azalmaya bağlı olarak 2016 Ekim ayı itibariyle yüzde 39.55 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatlarında artış yaşanan diğer ürünler yüzde 39.35 ile salatalık, yüzde 34.45 ile genç giyimi grubundan palto ve yüzde 30.49 ile kabak oldu.

Limon yüzde 27.79 ucuzladı

2016 Ekim ayında limon yüzde 27.79 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalış gösteren ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler yüzde 16.51 ile lahana, yüzde 12.15 ile pırasa ve yüzde 12.03 ile ıspanak oldu.