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İstanbul’da ele geçirildi: Piyasa değeri 350 bin lira

İstanbul’da düzenlenen operasyonda bin 62 adet kaçak cep telefonu ile birlikte sağlıksız ortamda üretilen 550 kilogram yaprak jelatin ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin 350 bin lira olduğu belirtildi.

İstanbulda ele geçirildi: Piyasa değeri 350 bin lira

21 Ekim 2016 13:35
İstanbul’da ele geçirildi: Piyasa değeri 350 bin lira - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri yurt dışından kaçak yollarla getirilen çok sayıda cep telefonunu ve yaprak jelatinin piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.Çalışma kapsamında yapılan takipler sonucu kaçak yollarla getirilen cep telefonu ve yaprak jelatinlerin Bayrampaşa’da bir depoda saklandığı tespit edildi. Yapılan tespitlerin ardından harekete geçen polis ekipleri, depoya operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, bin 62 adet cep telefonu ile birlikte sağlıksız ortamlarda üretilip ve depolanan yaklaşık 550 kilogram yaprak jelatin ele geçirilirken, F.K isimli bir şüpheli ise gözaltına alındı.

SAĞLIKSIZ YAPRAK JELATİNLER PİYASAYA SÜRÜLECEKTİ

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, ele geçirilen yaprak jelatinler incelemeye alındı. Tarım Gıda Hayvancılık Bakanlığı’nın denetimine tabi olmadan üretildiği belirlenen ve sağlıksız ortamlarda depolanan yaprak jelatinlerin, birçok gıda maddesi ile birlikte kozmetik ürünlerin imalatında kullanılabileceği öğrenildi.Türkiye’de sadece sığır ürünlerinden elde edilerek satıldığı belirtilen yaprak jelatinlerin detaylı incelemelerin yapılması için İstanbul İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’ne gönderildi.Ele geçirilen cep telefonları ve yaprak jelatinlerin piyasa değerinin yaklaşık 350 bin lira olduğu belirtilirken, gözaltına alınan şüpheli F.K’nın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Tugay Saday


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