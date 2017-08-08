İstanbul’da ele geçirildi: Tam 3 bin 500 yıllık! - Tıkla İzle

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, 1 kişinin Şişli Feriköy’de tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Tarihi eserlerin el altından antika pazarında satıldığını belirleyen polis, 6 Ağustos’ta söz konusu pazara baskın düzenledi. Operasyonda A.A. (33) adlı şüpheli gözaltına alındı.

3 BİN 500 YIL ÖNCESİNE AİT 40 OBJE ELE GEÇİRİLDİ

Zanlının tezgahında yapılan aramada, 3 bin 500 yıl öncesine ait pişmiş topraktan yapılmış 40 adet obje, Roma, Bizans ve Selçuklu İmparatorluğu dönemlerine ait 115 adet su mermisi eser ele geçirildi.

Şüpheli A.A., ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ele geçirilen tarihi eserler, Kültür Varlıklarını Koruma Müdürlüğüne teslim edildi.

Sadık Kahraman