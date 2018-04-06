İstanbul'da elektirikler ne zaman gelecek ? Küçükçekmece elektrik kesintisi

Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesi BEDAŞ tarafından açıklandı.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK İLÇE VE MAHALLELER ŞU ŞEKİLDE :

CEVATPAŞA Mh., BARBAROS HAYRETTİN PAŞA Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-21:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14050-8207)

- HABİBLER Mh., Z-1 Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-21:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14062-29451 tm)

- KOCA MUSTAFAPAŞA Mh., AKARCA ÇEŞMESİ Sk., CAMBAZİYE MEKTEBİ Sk., DEĞİRMEN Sk., KEHRİBAR Sk., KİLİSE ALTI Sk., MÜŞİR SÜLEYMANPAŞA Sk., ORG. ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN Cd., TURŞUCU MUSA Sk., İNEBEY Sk., ETYEMEZ TEKKESİ Sk., GÜZEL ÇALGICI Sk., HATUNİYE CAMİİ Sk., SANCAKTAR TEKKESİ Sk., İZCİ TÜRK Sk., ARAP KUYUSU ÇIKMAZI Sk., HACI HASANAĞA MEKTEBİ Sk., HACI HÜSEYİN CAMİİ Sk., DEMİRCİ OSMAN Sk., AKINCI Sk., GÜMRÜKÇÜ Sk., GÜMÜŞ YÜKSÜK Sk., IŞKIRLAK Sk., NAZLI EBE Sk., NURİ EFENDİ Sk., TARAKÇI HÜSNÜ Sk., TÜTÜNLÜK Sk., İÇ KALPAKÇI Sk., CERRAHPAŞA Mh., GÜMRÜKÇÜ Sk., YEDİKULE Mh., BUCAKBAŞI ÇIKMAZI Sk., KENNEDY Cd., SÜMBÜL EFENDİ Mh., ESKİ SARAYÖNÜ ÇIKMAZI Sk., ESKİ SARAYÖNÜ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 23:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14085-2259 2256 2724 2437 2051 2149 2083 2353 2248 )

- MEVLANAKAPI Mh., BIÇKI Sk., HASIRCI MELEK Sk., KATİP MURAT CAMİİ ARALIĞI Sk., KATİP MURAT CAMİİ Sk., KÜÇÜK SARAY MEYDANI Cd., MİMAR KASIM ARALIĞI Sk., MELEK HATUN CAMİİ Sk., MELEK HATUN Sk., MİMAR KASIM Cd., YAYLA Cd., SEYYİD ÖMER Mh., BOSTANİÇİ Sk., DEVİRHAN Sk., EVLİYA ATA Sk., KAPIAĞASI İBRAHİM EFENDİ Sk., MECİTBEY Sk., UZUN YUSUF CAMİİ ÇIKMAZI Sk., UZUN YUSUF CAMİİ Sk., UZUN YUSUF MEKTEBİ Sk., ALTIMERMER Cd., EMRULLAH EFENDİ ARALIĞI Sk., ESKİ VEZİR ARALIĞI Sk., HALİDE EDİP ADIVAR Sk., MİSMARCI Sk., VANİ DERGAHI Sk., ALYANAK Sk., DR. ŞÜKRÜBEY Sk., HACI YUSUF Sk., MİRALAY HASAN KAZIMBEY Sk., RAİFPAŞA Sk., ZİKİRCİ Sk., ZİYA GÖKALP Sk., ŞEYH HÜSAMETTİN Sk., LALEZAR CAMİİ Sk., NAİBBEY Sk., SEYFULLAH EFENDİ ÇIKMAZI Sk., SEYFULLAH EFENDİ Sk., SU YOLCU Sk., SİLİVRİKAPI Cd., YEDİ EMİRLER Sk., YEDİ EMİRLER ÇEŞMESİ Sk., ŞEHREMİNİ Mh., YAYLAK Sk., ZİYA GÖKALP Sk., SİLİVRİKAPI Mh., KARAKULAK Sk., SİLİVRİKAPI Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 23:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14088-2303 2074 2286 2262 2703)

- PINAR Mh., BALABANDERE Cd., ÇAMLIBEL Cd., DIŞ BUDAK Sk., DUT Sk., FİKRİ Sk., HİLAL Cd., KARAGÜL Sk., KARTOPU ÇIKMAZI Sk., KISMET AĞACI Sk., NEHİR Sk., OKUL Sk., SAHİL ÇAMI Sk., SAMYELİ Sk., SEDİR Sk., SIRMA ÇIKMAZI Sk., SUSAM Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14096-4090)

- GAZİ Mh., 1343. Sk., 1344. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-20:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14072-28503 TM)

- KARADOLAP Mh., DOLGUN Sk., ABUHAYAT Cd., YEŞİLPINAR Mh., GENÇLİK Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14111-28121 tm)

- BAŞAKŞEHİR Mh., OLİMPİYAT Bul., SERAP Sk., BAŞAK Mh., AKŞEMSEDDİN Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 00:10-06:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14120-11580-11591-11596-11595-11590-11589-12594-12593-12592-11130-99363)

- ALİBEY Mh., FEVZİ ÇAKMAK Cd., ESAT Sk., ŞERİF Sk., TURGUT ÖZAL Bul., HASTANE Cd., AKGÜN SİLİVRİLİ Cd., CUMHURİYET Mh., DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU Cd., KAVAKLI Mh., KAVAKLI Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14121-25186-25192-26029-25536)

- ŞAHİNTEPE Mh., ESKİ İSTANBUL YOLU Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14131-11949)

- ÇAKIL Mh., ELBASAN Cd., BENZİNLİK ARKASI Sk., ESENKAYA ÇIKMAZI Sk., KAYIN ÇIKMAZI Sk., ÇATALCA Cd., BEŞEVLER Cd., BERHUDAR Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14118-23329 23340 23166 23369 23092 23254 23253 23235 23578 23544 23527 23388 23488 23627 23173)

- SİYAVUŞPAŞA Mh., MUSTAFA KEMALPAŞA Cd., MEŞELİ Sk., BAŞAK Sk., SIRAEVLER Sk., FİLİZ Sk., EMEK Cd., EMRE 1 Sk., KAVAKLIK Sk., ÇİTLENBİK Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14127-123)

- SİYAVUŞPAŞA Mh., ÇEŞME Sk., PINAR Sk., KRİZANTEM Sk., KARANFİL Sk., YAPRAK Sk., AY ÇIKMAZI Sk., ÇAĞLAYAN Sk., AKASYA Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14132-124)

- TAHTAKALE Mh., ÇAĞDAŞ Sk., ÖZGÜRLÜK Sk., ONUR Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14134-11701)

- ŞAHİNTEPE Mh., DERVİŞ Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14126-11706)

- KAZIM KARABEKİR Mh., 852. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14154-28860 TM)

- MALTEPE Mh., MEVLEVIHANE Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 22:00-06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14161-8178-8071)

- MURATPAŞA Mh., TUNA Cd., İNAN Sk., KAMİL Cd., SİNEMA Sk., SAKARYA Sk., İSMET PAŞA Mh., TOPHANE Sk., TUNA Cd., GÜL Sk., FULYA Sk., KENAR Cd., BABİL Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14168-8035)

- İSMET PAŞA Mh., TUNA Cd., SİNOP Sk., YILMAZ Sk., MURATPAŞA Mh., ÖZTUNÇ Sk., İLHAN Sk., ADA Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14169-8078)

- HÜRRİYET Mh., BERRA Sk., MERKEZ Mh., FERMAN Cd., HAMİDİYE Mh., FERMAN Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-18:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14170-9013 tm ilgi deparı)

- EVREN Mh., BEKÇİ Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14138-31621)

- YENİBOSNA MERKEZ Mh., KAVAK Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14139-31983)

- MALTEPE Mh., DAVUTPAŞA Cd., DUMLUPINAR Cd., YILANLI AYAZMA Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 22:00-06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14146-8059-8184)

- AMBARLI Mh., ŞAHİN Cd., TARLA Sk., NADAS Sk., CEREN Sk., BADEM Sk., FEVZİ ÇAKMAK Cd., MEZARLIK Sk., BALABAN Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14147-21186-21310-21253-21353-21140-21180-21138-21152-21269-21579-21539-20510)

- AHMEDİYE Mh., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14149-23717 23706)

- FİRUZKÖY Mh., BULUT Sk., KORUTÜRK Sk., PEMBE Sk., YAĞMUR Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14155-21658 TM )

- MİTHATPAŞA Mh., DAVUTPAŞA Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:30-19:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14172-9475 İLGİ DEPARI)