İstanbul'da Elektirikler ne zaman gelecek? İstanbullular arama motorlarında bu sorunun cevabını aramaya başladı. Yaşanan Kesintiden Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Fatih, Bağcılar, Sultangazi, Güngören, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Bakırköy ve Eyüp ilçeleri etkilendi. vatandaşlar elektriklerin ne zaman geliceğini merak ederken BEDAŞ resmi sitesinden elektrik arızası ile ilgili bir duyuru yayımladı. İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte tüm detaylar haberimizde.

BEDAŞ'TAN AÇIKLAMA

BEDAŞ yaptığı açıklamada, hava şartları nedeniyle Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerde elektrik kesintisi yapıldığını duyurdu.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.'den (BEDAŞ) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Hava şartları nedeniyle Ulusal Elektrik Şebekesi’nden yeteri kadar elektrik alınamamaktadır. Kesintiden Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Fatih, Bağcılar, Sultangazi, Güngören, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Bakırköy ve Eyüp ilçeleri etkilenmektedir. Ulusal Elektrik Şebekesi’nden enerji gelene kadar kesintiden etkilenen bölgelerin mağdur olmaması için BEDAŞ tüm kaynakları seferber ederek çeşitli bölgelerden aktarmak suretiyle kademeli olarak elektrik sağlayacaktır.”

İşte, 30- 31 Aralık’ta elektrik kesintisi yaşayacak İstanbul ilçeleri!

BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Esenyurt'ta, Orhan Gazi Mahallesi Isıso Caddesi, 11.Yol ve 12. Yol sokakları ve civarında, 30 Aralık 23.30 ile 31 Aralık 08.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak. İlçede ayrıca, Akevler Mahallesi 1015., 1063., 1068 sokaklar ve civarı 31 Aralık'ta 00.01-06.00 saatleri arasında elektrik alamayacak.

Bahçelievler'de, Yenibosna Merkez Mahallesi Güneşli Yolu Caddesi, Çeşme 3., Ziya Taşkent sokakları ve civarında aynı gün 08.00-19.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Aynı gün Güngören'de, Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi Altay Sokak ve civarına 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik verilmeyecek.

Zeytinburnu'nda da aynı gün Maltepe Mahallesi Cebe Ali Bey sokak ve civarı 09.00-12.00, Topkapı ve Davutpaşa caddeleri ve civarı ise 13.00-16.00 saatleri arasında elektrik alamayacak.

Kağıthane'de de Yeşilce Mahallesi Barbaros, Halil Rahman ve Ulubaş caddeleri ile Demirbaş, Denizatı, Devir, Dirayet, Dolunay, Donatım, Dumanlı, Sönmezay, Yıldırım sokakları ve civarında aynı gün 10.00-15.00 saatleri elektrik kesintisi uygulanacak.

Aynı gün Silivri'de Fevzipaşa Mahallesi Hakimbey Sokak'ta 10.00-15.00, Beylikdüzü'nde de Adnan Kahveci Mahallesi Paşabahçe ve Kafkas caddelerinde 13.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

29 ARALIK 2016 PERŞEMBE GÜNÜ PLANLI KESİNTİ PROGRAMI

– YENİMAHALLE Mh., YALI 2 Sk., YALI Cd., D-100 KARAYOLU Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 08:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4481-24339)

– İNCEĞİZ Mh., HANİCE Cd.DESİ Sk., İNCEĞİZ Cd.DESİ Sk., MEDDAH Sk., MEMLEKET ÇIKMAZI Sk., MERCAN Sk., RÜZGAR Sk., KALEİÇİ Mh., KIBRIS ŞEHİDİ ABDÜLKADİR TANGUÇ Sk., PETEK Sk., KÖPRÜ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 08:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4464-23570-23070)

– BEYCİLER Mh., GÖKYÜZÜ Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4598-26184)

– DARÜŞŞAFAKA Mh., ILICA Sk., ASMA Sk., BALAMİR(GÜMRÜKÇÜLER SİTESİ) Sk., ÇAĞDAŞ BOĞAZİÇİ SİTESİ(ATA Sk.)(SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4539-4442)

– ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN Mh., GÜNAY Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4549-514)

– KAZLIÇEŞME Mh., ABAY Cd., BEŞKARDEŞLER 1 Sk., BEŞKARDEŞLER 2 Sk., BEŞKARDEŞLER 3 Sk., BEŞKARDEŞLER Sk., KENNEDY Cd., HACI REŞİT BEY Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 12:30-13:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4610-1139)

– TERAZİDERE Mh., CUMHURİYET Cd., MELTEM Sk., ÖZKAN Sk., HAKAN Sk., PARK Sk., YAŞAR DOĞU Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4559-8735)

– MALTEPE Mh., ÇİFTE HAVUZLAR Cd., DOKUMACILAR SİTESİ Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4560-8518)

– AYAZAĞA Mh., MASLAK Mh., POLİGON Mh., İSTİNYE Mh., EMİRGAN Mh., BALTALİMANI Mh., PINAR Mh., REŞİTPAŞA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4602-4040)

– TELSİZ Mh., 71 Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 11:10-12:10 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4609-1882)

– KARTALTEPE Mh., KOŞUYOLU Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4608-1352)

– CEBECİ Mh., 2550. Sk., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., 1. CEBECİ Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4611-28178)

– CEBECİ Mh., 2491. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4612-29099)

– NAMIK KEMAL Mh., DOĞAN ARASLI Bul., ADİLE NAŞİT Bul., DENİZ GEZMİŞ Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-21:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4624-21597-21302)

– HARAÇÇI Mh., HARAÇÇI Cd., IŞILTI Sk., ŞANLI Sk., HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU Cd., GÖÇMENKENT Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4613-29263)

– PINAR Mh., 1491. Sk., 1502. Sk., 1501. Sk., 1507. Sk., 1505. Sk., 1506. Sk., 1577. Sk., 1576. Sk., 1510. Sk., 1508. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-21:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4614-21594)

– TEVFİKBEY Mh., PAZAR YOLU Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4615-11208)

– CUMHURİYET Mh., EBABİL Cd., NİLÜFER Sk., TOMURCUK Sk., NERGİS Sk., İSTASYON Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 08:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır