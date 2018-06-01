İstanbul’da enflasyon oranları belli oldu

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi 2018 yılı Mayıs ayı itibariyle yıllık ortalama yüzde 9.56, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalamada yüzde 12.05 artış gösterdi. Mayıs ayında perakende fiyatlar yüzde 0.84, toptan fiyatlar yüzde 2.60 yükseldi. Perakende fiyatlar bu dönemde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.81 toptan fiyatlar ise yüzde 14.84 arttı.

SEKTÖRLER BAZINDA DEĞİŞİM ORANLARI

Mayıs 2018’de perakende fiyatlar bir önceki aya göre; giyim harcamalarında yüzde 7.06, diğer harcamalar grubunda yüzde 3.14, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 2.28, konut harcamalarında yüzde 1.57, ev eşyası harcamalarında yüzde 1.39, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0.61 artış izlendi. Kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 5.81, gıda harcamalarında yüzde 0.13 azalış gerçekleşti.

Mayıs 2018’de toptan fiyatlar ise aylık bazda bir önceki aya göre; madenler grubunda yüzde 12.35, gıda maddeleri grubunda yüzde 3.42, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 2.03, kimyevi maddeler grubunda yüzde 1.88, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0.80, mensucat grubunda yüzde 0.43 arttı. İşlenmemiş maddeler grubunda ise yüzde 0.25 azalış kaydedildi.