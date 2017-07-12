İstanbul’da eski TRT çalışanı 8 FETÖ’cü yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ soruşturmaları kapsamında, örgütün haberleşme sistemi ‘ByLock’ kullanıcısı oldukları ileri sürülen 34 eski TRT çalışanı hakkında gözaltı kararı verilmişti.



Operasyonun İstanbul ayağında, geçmiş dönemlerde devlet yayın organı TRT’de çalışmış 15 kişi hakkında FETÖ/PDY terör örgütüne üyeliği suçlaması ile gözaltı kararı çıkarıldı. Sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, silahlı terör örgütüne üyeliği ve örgütün haberleşme programı ‘Bylock’ kullanıcısı oldukları suçlaması ile 8 kişinin yakalandığı belirtildi. İstanbul’da FETÖ’den aranan eski TRT çalışanı 7 firari şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Sadık Kahraman