Diğer
Kategoriler

İstanbul’da eski TRT çalışanı 8 FETÖ’cü yakalandı

İstanbul’da, kamu kurum ve kuruluşlarındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında eski TRT çalışanı 8 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İstanbulda eski TRT çalışanı 8 FETÖcü yakalandı

12 Temmuz 2017 15:28

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ soruşturmaları kapsamında, örgütün haberleşme sistemi ‘ByLock’ kullanıcısı oldukları ileri sürülen 34 eski TRT çalışanı hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Operasyonun İstanbul ayağında, geçmiş dönemlerde devlet yayın organı TRT’de çalışmış 15 kişi hakkında FETÖ/PDY terör örgütüne üyeliği suçlaması ile gözaltı kararı çıkarıldı. Sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, silahlı terör örgütüne üyeliği ve örgütün haberleşme programı ‘Bylock’ kullanıcısı oldukları suçlaması ile 8 kişinin yakalandığı belirtildi. İstanbul’da FETÖ’den aranan eski TRT çalışanı 7 firari şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Sadık Kahraman


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 37°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!