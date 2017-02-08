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İstanbul'da esnaf polise saldıran uyuşturucu satıcılarını linç etmeye çalıştı

Kartal'da polisin dur ihtarına uymayan şüpheli bir araç yaşanan kovalamacanın ardından oto sanayisine girdi. Burada sıkışan aracın içindeki uyuşturucu satıcılarının polise saldırması üzerine sanayi esnafı zanlıları linç etmeye çalıştı. Uyuşturucu satıcılarını esnafın elinden yine polis ekipleri kurtarırken o anlar amatör kamera tarafından kaydedildi.

İstanbulda esnaf polise saldıran uyuşturucu satıcılarını linç etmeye çalıştı

08 Şubat 2017 16:49
Esnaf polise saldıran uyuşturucu satıcılarını linç etmeye çalıştı - Tıkla İzle

Olay, Kartal Esentepe Mahallesinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmet ekipleri içinde 2 kişinin bulunduğu araca dur ihtarında bulundu. Uyuşturucu satıcılığı yaptığı öğrenilen Ozan H. ve Hakan Ç.'nin hakimiyetindeki aracın dur ihtarına uymaması üzerine polis ve şüpheliler arasında kovalamaca başladı. Hızla polisten kaçan araç uzun süren kovalamacanın ardından Kartal Oto saniyesinin içine girdi. Oto sanayisinin içinde sıkışan 2 uyuşturucu satıcısı şahıs polis ekipleriyle tartışmaya başladı. Polise teslim olmamakta direnen şahıslar kısa süreli tartışmanın ardından polis ekiplerine saldırdı.

Esnaf polise saldıran uyuşturucu satıcılarını linç etmeye çalıştı
Kartal Oto Sanayisine girerek orada sıkışan uyuşturucu satıcılarının polislere saldırmasının ardından sanayi çalışanları duruma tepki gösterdi. Uyuşturucu satıcılarının polislere zarar verebileceğini düşünen esnaf zanlıları darp etmeye başladı. Esnafın giderek çoğalması ve uyuşturucu satıcılarına linç girişimde bulunması üzerine polis ekipleri araya girerek esnafı sakinleştirmeye çalıştı. Uyuşturucu satıcılarını esnafın elinden daha önce uyuşturucu satıcılarının saldırdığı polis ekipleri kurtardı.

Uyuşturucu satıcılarının aracından 2 kilo bonzai çıktı
Yapılan araştırmalarda şüphelilerin isimlerinin Ozan H. ve Hakan Ç. olduğu ve uyuşturucu satıcılığı yapmaktan çok sayıda kayıtları olduğu öğrenildi. Esnaf tarafından darp edilen uyuşturucu satıcıları olay yerine çağrılan ambulansla Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bu sırada uyuşturucu satıcılarının kullandığı şüpheli araçta yapılan aramalarda yaklaşık 2 kilo bonzai adı verilen uyuşturucu madde ve bir miktar esrar ele geçirildi. Burada kontrolleri yapılan şahıslar ardından Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerine teslim edildi.

O anlar kamerada
Amatör kamera tarafından kaydedilen görüntülerde esnafın uyuşturucu satıcılarına saldırdığı görülüyor. Uyuşturucu satıcılarını linç etmek isteyen esnaf zanlıların üzerine çıkarak darp ediyor. Bu sırada polis ekipleri uyuşturucu satıcıları esnafın elinden kurtarmaya çalışıyor. Ardından uyuşturucu satıcılarını esnafın elinden alan polis ekipleri zanlıları polis aracına bindiriyor.

Cenk İşver



 


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