Diğer
Kategoriler

İstanbul’da etkili olan lodos, uçaklara zor anlar yaşatıyor

İstanbul’da etkili olan lodos nedeniyle Atatürk Havalimanı’na inmek isteyen uçaklar dakikalarca havada tur attı. Lodos nedeniyle zor anlar yaşayan uçaklardan biri ise pisti "pas" geçti.

İstanbulda etkili olan lodos, uçaklara zor anlar yaşatıyor

04 Şubat 2018 11:18
İstanbul’da etkili olan lodos, uçaklara zor anlar yaşatıyor - Tıkla İzle

İstanbul’da iki günden beri etkisini sürdüren lodos, hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Atatürk Havalimanı’na inmek için alçalan uçaklar zor anlar yaşadı. İnişe geçen çok sayıda uçak, lodos nedeniyle havada dakikalarca tur atmak zorunda kaldı. Lodosun etkisiyle bazı uçaklar da pisti pas geçmek zorunda kaldı. O anlar İHA kameraları tarafından görüntülendi. Rüzgara bağlı gecikmeler nedeniyle dün akşam saatlerinde bir uçak ise yakıt kritiğine girdiği için Ankara’ya yönlendirildi.

Lodos nedeniyle Atatürk Havalimanı’ndaki pistlerin yönü de değiştirildi. İnişler Ataköy-Florya istikametinden gerçekleştirilirken, kalkışlar ise Sefaköy-Florya yönünde düzenlendi. İniş ve kalkış yapacak uçaklar arasındaki mesafe arttırılırken, iniş için sıraya giren uçaklar da İstanbul hava sahasında yoğunluğa neden oldu. Uzun uçak kuyruğu oluştuğu görüldü. Atatürk Havalimanı'na inmek için sıraya giren uçaklar, rüzgar nedeniyle ortalama 30 ila 45 dakika arasında gecikmeli olarak iniş yapabildi. Uçakların sıraya girdiği o anlar kameralara ve radar ekranlarına yansıdı.  

Ferhat Yasak - Serdal Altıntepe
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç