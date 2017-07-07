Diğer
Kategoriler

İstanbul’da eylem hazırlığındaki 4 DHKP-C’li yakalandı

İstanbul’da sansasyonel eylem hazırlığında oldukları iddia edilen terör örgütü DHKP/C üyesi 4 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbulda eylem hazırlığındaki 4 DHKP-Cli yakalandı

07 Temmuz 2017 16:37

Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda suçtan kaydı bulunan DHKP-C üyesi B.E.’nin kentte sansasyonel eylem hazırlığında olduğunu belirledi. Uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah Esenyurt’ta bir hücre evine baskın yapan polis, B.E.’yi ve aynı evde bulunan F.B., Ö.Ç. ve A.İ.K. adlı şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada 1 adet AK-47 tipi Kaleşnikof marka silah, bu silaha ait 2 adet şarjör, 1 adet tabanca, tabancaya ait 2 adet şarjör ve toplam 130 adet fişek ile çeşitli örgütsel doküman ele geçirildi. Eylem talimatı alan B.E.’nin saldırı için hangi hedefi seçtiği henüz açıklanmadı. Gözaltına alınan B.E. ile Ö.Ç., F.B. ve A.İ.K., Vatan Caddesi’ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne sevk edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Sadık Kahraman 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!