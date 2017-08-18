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İstanbul'da eylem yapacağı iddia edilen 4 DEAŞ'lı tutuklandı

Samsun’da 7 DEAŞ’lı teröristin İstanbul’da eylem yapmak için bilet aldığı ve eyleme gideceği ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 DEAŞ şüphelisi Iraklı'dan 4'ü tutuklanırken, 14 yaşındaki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbulda eylem yapacağı iddia edilen 4 DEAŞlı tutuklandı

18 Ağustos 2017 21:12

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Ağustos akşamı saat 21.34’te 155 Polis İmdat telefonuna "Çiftlik’te bir hücre evinde 7 DEAŞ’lı şahsın şu an İstanbul’a bilet aldığı ve eyleme gideceği" şeklinde yapılan ihbar ile ilgili yapılan soruşturmada 16 Ağustos gece saat 02.15'te Samsun'un İlkadım ilçesinde 2 adrese, Canik ilçesinde ise 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

7 şahsa yönelik düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu Casim Hinnin Ahmed El Mizeydi (48), Salah Salih Ahmed Ahmed (30), Muhammed Mehdi Salih Salih (30) ve kardeşleri Sebhan Mehdi Salih Salih (21) ile 14 yaşındaki A.M.S.S.'yi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahısların evlerinde yapılan aramada dijital verilerek el konulurken, İlkadım ilçesindeki evde yapılan aramada ise altın görünümünde ancak altın olmayan madeni 170 adet para olarak değerlendiren metaller ele geçirildi. TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 5 kişi, "DEAŞ terör örgütüne üye olmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren yaşı küçük olan A.M.S.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 kişi ise mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. Tutuklanan 4 kişiden 2'sinin Iraklı polis oldukları öğrenildi. 

Muhammer Ay
 

Etiketler: DEAŞ, Samsun


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