İstanbul’da faciadan dönüldü! | Geri geri kaydı

Elektrik direğini altına alarak kayan araç, sokaktaki bir bahçenin tellerine takılarak evin üzerine düşmekten son anda durabildi. Şarampolde kalan aracın düşmesini önlemek için halatlarla ağaca bağlanması ise ilginç görüntü oluşturdu.

İlginç kaza, dün saat 16.30 sıralarında Sarıyer Baltalimanı Gül Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir dondurma firmasında çalışan Sadullah Kaya, 06 FU 2803 plakalı aracını düz olması nedeniyle el frenini çekmeden marketin önüne park etti. Bir süre sonra içerisinde sürücü olmayan araç, geri geri kaymaya başladı. Elektrik direğini devirerek altına alan araç, direğin tellerini de kopartarak yaklaşık 150 metre kaydı. Araç sokak üzerindeki bir evin bahçesine çekilen tellere takılarak durabildi.

Evin üzerine düşmekten son anda durdu

Aracın tellere çarpması sonucu büyük bir gürültü çıktı. Gürültüyü duyan ev sahibi Hüsniye Çalkanoğlu, dışarıya çıktığında gördüğü manzara karşısında şaştı kaldı. Büyük bir tehlike atlatan Çalkanoğlu, bahçeye çektiği teller sayesinde aracın takla atarak evin üzerine gelmesini önledi. Kaza nedeniyle ev sahibi kadın büyük korku yaşadı.

“Takla atsaydı üstüme düşecekti, büyük bir facia atlattım”

Olayın şokunu yaşayan Çalkanoğlu, “Birden patırtı çıktı. Dışarıya çıkınca bir baktım araç çalışıyor ama içerisinde kimse yok. Şoförünü aradım ama yoktu, sonra bir baktım yukarıdan geldi. El frenini çekmeyi unutmuşum dedi. Çalışır vaziyette elektrik direğine vurdu ve kırdı. Bakkala gelmiş. Ben bahçeye tel çekmiştim, o tellere takılmış. Ben komşumla beraber o esnada evde yemek yiyordum. Tabi korktuk, güm diye ses geldi. Takla atsaydı üstüme düşecekti. Bir facia atlattım, büyük korku geçirdim. Belediyeden duvarımı yapmasını ve evimi garantiye almasını istiyorum. Bir daha ki kazada can kaybı olabilir” dedi.

Şarampolde kalan araç ağaca bağlandı

Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, olayın şokunu atlatan araç şoförünün ihbarı üzerine olay yerine İstinye itfaiye istasyonuna bağlı ekipler ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, şarampolde kalan aracın kaymaması için ilginç bir usul uyguladı. Aracın ön ve arka iki jantından halatları bağlayan ekipler, kaymaması için halatı gerdirerek hemen karşısındaki ağaca bağladı. Çekici beklenildiği esnada bu şekilde yapılan bu durumu görenler şaşkınlık yaşadı. Çekicinin bir süre sonra gelmesiyle araç şarampolden çekilerek çıkartıldı.

“El frenini çekmeyi de unuttum”

Aracın sahibi Sadullah Kaya, “Aracı marketin önüne park etmiştim. Arkamı bir döndüm araç gidiyor, buraya kadar gelmiş. Markete sipariş yazmaya girmiştim, el frenini çekmeyi de unuttuğum için buraya geldi. Aracı yolu yarılayınca gördüm. O esnada bir şey yapamadım, yapacak bir şey yoktu. Allah’a şükür can kaybı yok” ifadelerini kullandı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Doğan Can Cesur

