İstanbul’da feci kaza: 1 ağır yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde O3 Bağcılar Bağlantı yolu Topkapı mevkiinde meydana geldi. Yayalara ait olmayan bir yoldan, karşıdan karşıya geçmek isteyen 60’lı yaşlardaki yaşlı adama otomobil çarptı. Murat A. yönetimindeki aracın kendisine çarpmasıyla yaşlı adam yol ortasına savruldu araçta ise maddi hasar meydana geldi. Olay yerine çağrılan 112 ekipleri ilk müdahalenin ardından ağır yaralı adamı en yakın devlet hastanesine kaldırdı. Sürücü Murat A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yaşlı adamın üzerinden kimlik çıkmadı.

OLAYI FİLM GİBİ SEYRETTİLER

Öte yandan olay sırasında ilk yardım ekipleri ve çevredeki duyarlı vatandaşlar yaşlı adama yardımcı olmaya çalışırken, üst geçitte toplanan vatandaşlar sırayla dizilerek olayı adeta bir film gibi izlediler.

Murat Delice