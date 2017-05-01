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İstanbul’da feci kaza: 1 ağır yaralı

İstanbul Bağcılar’da otoyoldan karşıya geçerken otomobilin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı. Olay sonrası kimi vatandaşlar yaşlı adama yardıma koşarken, kimi vatandaşlar ise üst geçitten film gibi olayı seyrettiler.

İstanbulda feci kaza: 1 ağır yaralı

01 Mayıs 2017 23:08
İstanbul’da feci kaza: 1 ağır yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde O3 Bağcılar Bağlantı yolu Topkapı mevkiinde meydana geldi. Yayalara ait olmayan bir yoldan, karşıdan karşıya geçmek isteyen 60’lı yaşlardaki yaşlı adama otomobil çarptı. Murat A. yönetimindeki aracın kendisine çarpmasıyla yaşlı adam yol ortasına savruldu araçta ise maddi hasar meydana geldi. Olay yerine çağrılan 112 ekipleri ilk müdahalenin ardından ağır yaralı adamı en yakın devlet hastanesine kaldırdı. Sürücü Murat A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yaşlı adamın üzerinden kimlik çıkmadı.

OLAYI FİLM GİBİ SEYRETTİLER

Öte yandan olay sırasında ilk yardım ekipleri ve çevredeki duyarlı vatandaşlar yaşlı adama yardımcı olmaya çalışırken, üst geçitte toplanan vatandaşlar sırayla dizilerek olayı adeta bir film gibi izlediler.

Murat Delice 

Etiketler: İstanbul, kaza


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