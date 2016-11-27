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İstanbul'da feci kaza: Anne ile kızı hayatını kaybetti

Bayrampaşa'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı anne ve kızı, hayatını kaybetti. Kazadan geriye ise anne ve kızın yola savrulan ayakkabıları kaldı.

İstanbulda feci kaza: Anne ile kızı hayatını kaybetti

27 Kasım 2016 22:05
İstanbul'da feci kaza: Anne ile kızı hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Kaza, saat 20.00 sıralarında Bayrampaşa O-3 Karayolu Otogar istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Levent Kahraman (35) yönetimindeki 34 UF 9971 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan anne Maber Yıldız (45) ile kızı Zehra Yıldız'a (9) çarptı. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, anne Maber Yıldız olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olarak ambulansla İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan kızı Zehra Yıldız ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Anne Maber Yıldız'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kaza nedeniyle O-3 Karayolu'nda bir süre trafik durma noktasına geldi.

Kazadan geriye ise hayatını kaybeden anne ve kızın yola savrulan ayakkabıları kalırken, polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Selim Bayraktar 

Etiketler: İstanbul, kaza


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