Kaza, saat 20.00 sıralarında Bayrampaşa O-3 Karayolu Otogar istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Levent Kahraman (35) yönetimindeki 34 UF 9971 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan anne Maber Yıldız (45) ile kızı Zehra Yıldız'a (9) çarptı. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, anne Maber Yıldız olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olarak ambulansla İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan kızı Zehra Yıldız ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Anne Maber Yıldız'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kaza nedeniyle O-3 Karayolu'nda bir süre trafik durma noktasına geldi.

Kazadan geriye ise hayatını kaybeden anne ve kızın yola savrulan ayakkabıları kalırken, polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Selim Bayraktar