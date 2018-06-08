İstanbul’da FETÖ operasyonu: 25 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sabah saatlerinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. KHK ile kapatılan Zühal İş ve Kadın Derneği, Tarih ve Kültür Araştırmaları Derneği, Mehtap Genç Akademi Derneği, Boğaziçi Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği, Aktif Marmara Eğitimciler Derneğinde faaliyet gösteren toplam 64 şahsın yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda 25 şahıs gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürerken, gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından şüpheliler emniyete götürüldü.

İsmail Bulut - Sadık Kahraman

