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İstanbul’da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, kapatılan Zaman Gazetesinin eski Genel Müdürü Recep Uzunallı ve İsmail Kavurmacı’nın da aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesi üzerine operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbulda FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

25 Kasım 2016 12:37

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce gözaltına alınan H.P. isimli FETÖ imamının itirafları değerlendirerek çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, kapatılan Zaman Gazetesinin eski Genel Müdürü Recep Uzunallı ve İsmail Kavurmacı’nın da aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan gözaltı kararı verildi.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alınırken, Recep Uzunallı'nın da arasında bulunduğu diğer 6 şüphelinin ise yakalama çalışmaları devam ediyor. 

Etiketler: fetö


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