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İstanbul'da FETÖ operasyonu: 60 gözaltı kararı

İstanbul'da Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı alınan 60 kişiden 48'i yakalandı.

İstanbulda FETÖ operasyonu: 60 gözaltı kararı

26 Ekim 2017 07:20
İstanbul’da FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var - Tıkla İzle

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, çeşitli meslek gruplarında faaliyet yürüten ve "ByLock" kullandıkları öne sürülen 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılığın talimatıyla çalışma başlatan İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 60 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü polislerinin de destek verdiği operasyonda 48 şüpheli yakalandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 12 kişinin yakalanması için operasyonlar sürüyor. 

Sadık Kahraman - Selim Bayraktar
 

Etiketler: fetö, İstanbul

 

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