İstanbul'da FETÖ'nün mali yapısına destek sağlayan isimler gözaltına alındı

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY finans ağını deşifre eden yeni bir operasyon düzenlendi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı ile örgüte ait Bank Asya'yı usulsüz olarak fonlayıp, bilirkişi raporlarında söz konusu bankayı olası TMSF müdahalesine karşı korumaya çalışan ve MASAK Analiz Raporunda örgütü koruyup kolladıkları, finans desteği sağladıkları ileri sürülen 4 şüpheliyi tespit etti. Sözkonusu MASAK Analiz Raporu doğrultusunda çalışmalarını genişleten mali şube polisi, 13 FETÖ üyesini daha belirleyerek bu sabah saatlerinde operasyon düğmesine bastı. 4'ü kadın 17 FETÖ üyesinin yakalanması için başlatılan operasyonda 14 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Şüpheliler, ‘FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütüne üye olmak ve yönetmek' ve ‘terörizme finans desteği sağlamak'la suçlanıyor. Firari FETÖ üyelerinin yakalanmaları için operasyonların devam ettiği bildirildi.

Sadık Kahraman

