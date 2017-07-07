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İstanbul'da FETÖ'ye yönelik 'Bylock' operasyonu: 57 gözaltı

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 57 kişi gözaltına alındı.

İstanbulda FETÖye yönelik Bylock operasyonu: 57 gözaltı

07 Temmuz 2017 09:30

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün haberleşme programı, 'Bylock' kullandıkları tespit edilen örgüt üyesi 57 kişi hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından gözaltı kararı verildi.

FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 32 ilçede 'Bylock' kullandıkları tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 57 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin, çeşitli meslek gruplarında faaliyet gösteren sivil kişiler olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan zanlılar İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 

Etiketler: Bylock, fetö, İstanbul


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