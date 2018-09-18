İstanbul'da film sahnelerini aratmayan kaza kamerada

Sürücünün yaralandığı film sahnelerini aratmayan o kaza güvenlik kameralarına yansırken, kaldırımda vatandaşların olmaması olası bir faciayı önledi.

Kaza, 3 Haziran Pazar günü saat 09.15 sıralarında Sarıyer Maslak Ahi Evran Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Sarıyer'den Maslak'taki Atatürk Oto Sanayiye giden bir otomobilin sürücüsü, dönmek isterken refüje çarptı. Çarpma sonucu sürücünün kontrolünden çıkarak havalanan otomobil, 2 tekerlek üzerinde metrelerce sürüklendi ve devrildi. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, olayı gören bir aracın içindeki sürücü ise olduğu yerde kaldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Film sahnelerini aratmayan o kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Vatandaşların olmaması olası bir faciayı önledi

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, trafik seyrettiği sırada siyah bir otomobil refüje çarpıyor. Çarpma sonucu kontrolden çıkan otomobil yan yatarak kaldırıma çıkıyor. 2 tekerlek üzerinde metrelerce giden otomobil bir süre sonra devriliyor. Kazayı gören diğer bir otomobil sürücüsü ise bir süre bekledikten sonra geri manevra yapıyor.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip kazayla ilgili inceleme başlattı.

Doğan Can Cesur

