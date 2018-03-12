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İstanbul’da film sahnelerini aratmayan soygun

İstanbul Sultangazi’de yüzleri maskeli ve silahlı 2 soyguncu, bir gecede 2 saat aralıkla 4 iş yerini soydu. Film sahnelerini aratmayan soygun kameralara yansırken, iş yerlerinden yaklaşık 25 bin lira çalan soyguncular kayıplara karıştı. Soyguncuların içerideki müşterilerinden ikisini silahın kabzasıyla başından yaraladı.

İstanbulda film sahnelerini aratmayan soygun

12 Mart 2018 09:20
İstanbul’da film sahnelerini aratmayan soygun - Tıkla İzle

Olay, önceki gün saat 22.00 ile 00.15 arasında Sultangazi Gazi Mahallesi ve Zübeyde Hanım Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde yüzleri maskeli ve silahlı 2 soyguncu, mahalle arasındaki iki markete ve otobüs bileti satan bir iş yerine girdi. Soyguncular iş yerlerinden yaklaşık 20 bin lira çalarak kayıplara karıştı. Soyguncular son olarak Zübeyde Hanım Mahallesi’nde cadde üzerindeki bir cep telefonu bayisine girdi. Silahlarıyla birlikte müşterilerin olduğu sırada içeriye giren soyguncular, tabancalarını vatandaşlara doğrultarak herkesin ellerini başına koymasını istedi.

Silahın kabzasıyla müşterilerin kafasına vurdu 

Soygunculardan biri içerideki iş yeri sahibine silah doğrulturken diğeri de cebinden çıkarttığı poşete paraları ve cep telefonlarını koymasını söyledi. Yaklaşık 2 dakika süren soygunda zanlılar 4 bin lira değerindeki 20 adet cep telefonuyla bin lira nakit para çaldı. Soygun esnasında zanlılardan biri, silahının kabzasıyla içerideki 2 müşterinin kafasına vurup yaralarken, soyguncuların çıkmasının ardından şoka giren iş yeri sahibi ise ellerini yüzüne götürerek şükretti. Kafasından darbe alan müşteriler dışarıya çıktı. Tüm bu yaşananlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. 

Görüntüleri inceleyen Sultangazi Asayiş Büro Amirliği ekipleri, soyguncuların yakalanması için çalışma başlattı.  

Doğan Can Cesur
 

 

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