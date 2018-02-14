İstanbul'da Fuar Merkezi'nde yangın

Yangın, 05.00 sıralarında Bakırköy’de bulunan CNR Fuar Merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik kontağından 4 holde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Görevliler yangın tüpüyle olaya müdahale etmeye başladı. Yangının büyümesi üzerine itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Ekipler daha sonra duman tahliyesi yaptı. Yatların ve jet skilerin zarar görüp görmediği araştırılıyor.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.