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İstanbul'da Fuar Merkezi'nde yangın

Boat Show’un olduğu CNR Fuar Merkezinde yangın çıktı. Yatların ve jet skilerin hasar alıp almadığı araştırılıyor.

İstanbulda Fuar Merkezinde yangın

14 Şubat 2018 05:32

Yangın, 05.00 sıralarında Bakırköy’de bulunan CNR Fuar Merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik kontağından 4 holde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Görevliler yangın tüpüyle olaya müdahale etmeye başladı. Yangının büyümesi üzerine itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Ekipler daha sonra duman tahliyesi yaptı. Yatların ve jet skilerin zarar görüp görmediği araştırılıyor.
Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

 

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