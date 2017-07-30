İstanbul'da fuhuş operasyonu: 26 gözaltı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Fatih Aksaray'da bulunan bir diskotekte yabancı uyruklu kadınların fuhuş yaptırıldığı bilgisini edindi. İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulamasının yapıldığı sıralarda operasyon için düğmeye basan ahlak polisleri, söz konusu diskoteğe yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda diskotekte fuhuş amaçlı çalıştığı şüphesiyle 26 kadın gözaltına alındı. Gözaltına alınan fuhuş şüphelileri, ilk işlemlerinin yapılması için Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Hüseyin Coşkun



