Diğer
Kategoriler

İstanbul’da gaspçılar süs köpeğini çaldılar

Esenyurt’ta güpegündüz polis süsü vererek bir eve giren gaspçılar, ev sahibinin ellerini ve kollarını koli bandıyla bağladıktan sonra 2 bin lira para, cep telefonu ve “Paşa” ismindeki süs köpeğini çaldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdığı olayda şüpheli kıskıvrak yakalandı.

İstanbulda gaspçılar süs köpeğini çaldılar

27 Mart 2018 14:39

Olay, 12 Mart Pazar günü Esenyurt İncirtepe Mahallesi’nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 şahıs gündüz saatlerinde otomobille girecekleri binanın önüne gelerek aracı park etti. Şahıslar ardından binanın içerisine girerek tekstilci Ö.U.’nun(48) kapısını çaldı. Kendilerine polis süsü veren hırsızlar, bir anda ev sahibinin üzerine çullandı. Silah zoruyla ellerini ve kollarını koli bandıyla bantladılar. Ardından da 2 bin lira, cep telefonu ve Pekinez cinsi “Paşa” isimli süs köpeğini çaldılar. Şahısların binaya girdiği ve köpeği çaldığı o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Paşayı da çaldılar

Güvenlik kameraların yansıyan görüntülerde, şahıslar otomobil ile binanın önüne geliyor. İçeriye giren şahıslar ardından daireye giriyor. Dairede ev sahibini gasp eden şahıslar daha sonra süs köpeğiyle evden ve binadan çıkıyor. Geldikleri araca binen gaspçılar kaçıyor.

Suç makinesi şahıs köpekle yakalandı

Olayın ardından ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, gaspçıların eşkalini belirleyerek kimliklerini tespit etti. Şahıslardan birinin emniyette çok sayıda suçtan kaydı bulunan İbrahim E. (29) olduğu belirlendi. Şahsın adresini tespit eden polis, Arnavutköy’de kıskıvrak yakaladı. Şahıs gözaltına alınırken, köpek de sahibine teslim edildi.
Şubedeki işlemi tamamlanan şahıs, adliyeye sevk edildi.  

Doğan Can Cesur

Etiketler: İstanbul, Süs köpeği

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç