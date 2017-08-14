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İstanbul’da 'Gece Kartalları' göreve başladı

Bekçiler uzun yıllar sonra 'Gece Kartalları' adı ile yeniden İstanbul sokaklarında görev yapmaya başladı.

İstanbulda Gece Kartalları göreve başladı
İstanbul’da 'Gece Kartalları' göreve başladı - Foto Galeri

14 Ağustos 2017 23:04
İstanbul’da 'Gece Kartalları' göreve başladı - Tıkla İzle

İstanbul’da geceleri nöbet tutacak ilk etapta 386 bekçi bu gece göreve başladı. Bu gece saat 22.00 itibari ile göreve başlayan bekçiler ana caddelerde şüpheli buldukları şahısların kimlik kontrolünü ve üst araması yaptı. Daha sonra sokak aralarına geçen bekçiler düdük çalarak devriyelerine buralarda devam etti. Bekçileri gören bir esnaf uygulamanın çok faydalı olacağına inandığını geçmişte de bekçileri gördüğünü ve artık geceleri huzur içerisinde iş yerini kapatıp gideceğini belirtti. Yasin Kaya isimli bir genç ise bekçileri babalarından duyduğunu ve daha önce hiç görmediğini belirterek, "Artık sokaklarımız daha güvenli olacak" dedi.

İstanbul’da bu gece ilk mesailerine çıkan bekçiler ilk etapta polis ekipleri ile beraber devriye görevi yapacak. Polis ekiplerinde bulunan yetkilere sahip olacak bekçiler ilerleyen süreçte iki kişi olarak görev yapacak. 

Volkan Kayalar - Murat Ergin
 

Etiketler: bekçi, Gece Kartalları


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