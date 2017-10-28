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İstanbul'da gece yarısı PKK/KCK operasyonu!

İstanbul'da, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olarak bilinen KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbulda gece yarısı PKK/KCK operasyonu!

28 Ekim 2017 03:16

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışmaların ardından kent genelinde belirlenen 19 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Gece yarısı düzenlenen operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, operasyonun detayı hakkında bilgi verilmedi. Gözaltına alınan zanlılar, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Etiketler: İstanbul, KCK, operasyon, pkk

 

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