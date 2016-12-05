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İstanbul'da geniş kapsamlı asayiş uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İstanbul girişlerinde oluşturulan uygulama noktalarında yapılan aramalarda 1 milyon 088 bin 426 kişinin GBT sorgusu yapılırken, 5 bin 065 aranan şahıs yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.

İstanbulda geniş kapsamlı asayiş uygulaması

05 Aralık 2016 12:01
İstanbul'da geniş kapsamlı asayiş uygulaması - Tıkla İzle

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İstanbul girişlerinde uygulama noktaları oluşturuldu. İl genelinde ve oluşturulan 5 ayrı uygulama noktasında geçtiğimiz ay içerisinde yapılan aramalarda, 1 milyon 088 bin 426 kişinin GBT sorgusu yapıldı. Yapılan sorgularda 5 bin 065 aranan şahıs yakalanırken 543 adet tabanca, 134 adet kurusıkı tabanca ve 298 bin 654 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Yapılan uygulamalar kapsamında sorgulanan 49 bin 954 motosiklet arasında bin 534 motosiklete cezai işlem uygulanırken 155 motosiklet trafikten men edildi. Ayrıca 143 çalıntı motosiklet ve 10 tescilsiz motosiklette yakalandı.

 


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