İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İstanbul girişlerinde uygulama noktaları oluşturuldu. İl genelinde ve oluşturulan 5 ayrı uygulama noktasında geçtiğimiz ay içerisinde yapılan aramalarda, 1 milyon 088 bin 426 kişinin GBT sorgusu yapıldı. Yapılan sorgularda 5 bin 065 aranan şahıs yakalanırken 543 adet tabanca, 134 adet kurusıkı tabanca ve 298 bin 654 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yapılan uygulamalar kapsamında sorgulanan 49 bin 954 motosiklet arasında bin 534 motosiklete cezai işlem uygulanırken 155 motosiklet trafikten men edildi. Ayrıca 143 çalıntı motosiklet ve 10 tescilsiz motosiklette yakalandı.



