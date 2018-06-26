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İstanbul'da gizli kalmış güzellik 'Saklıgöl' havadan görüntülendi

Şile Karamandere'de bulunan Saklıgöl fotoğraf çektirmek isteyen gelin ve damatlar ile günübirlik tatilcilerin akınına uğruyor. Hafta sonları dolup taşan "Saklıgöl"'ün eşsiz manzarası havadan görüntülenirken, görüntüler kendine hayran bıraktı.

İstanbulda gizli kalmış güzellik Saklıgöl havadan görüntülendi

26 Haziran 2018 10:34
İstanbul'da gizli kalmış güzellik 'Saklıgöl' havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Saklıgöl megakent İstanbul’un bunaltıcı atmosferinden uzaklaşmak isteyen doğaseverlerin uğrak yeri oldu. Şile ilçesinin gözde yerlerinden olan Saklıgöl’de vatandaşlar yürüyüş, kahvaltı ve temiz havanın tadını çıkardılar. Yapay bir baraj gölü olan yerde vatandaşlar hem kahvaltı yapıyor hem de doğa yürüyüşüne çıkıyorlar. Doğanın tadını çıkaranların yanı sıra gelin ile damat adayları eşsiz manzarası olan mekana gelerek fotoğraf çektiriyorlar. 

Göl çevresinde bulunan tesisi işletme müdürü Orhan Baydar: “Yaklaşık 35 yıl önce sulama göleti olarak yapılmış. Köylüler tarla ve hayvan sulamada kullanıyordu daha önceden. 12 yıl önce bu tesis inşa edilmiş. 7-8 yıldır da şuan ki işletmecimizde. Buraya ilk önce gelenler önce bir kahvaltı yapıyorlar restoranımızda sonra orman yürüyüşüne çıkıyorlar ya da bisiklet kiralayıp bir tur yapıyorlar. Tekrar acıkıyorlar gelip öğlen yemeklerini yiyorlar. İstanbul’da trafikten, hava kirliliğinden ve gürültüden bunalmış insanlar buraya gelip burada doğanın tadını çıkartabilirler” dedi.Öte yandan gizli kalmış güzellik "Saklıgöl"havadan görüntülendi. Görüntülerde eşsiz manzara hayran bırakırken, gelin ile damat ve çok sayıda vatandaşın fotoğraf çektirerek manzaranın tadını çıkardığı görülüyor. Gölün hemen ortasına konulan ördek yuvasındaki ördekler de manzaraya ayrı bir güzellik katıyor.

Mustafa Biçer 

 

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