İstanbul'da görenleri şaşkına çeviren manzara

İstanbul trafiğindeki uzun bekleyişe dayanamayan sürücülerin trafikten çıkabilmek için başvurduğu tehlikeli yöntem görenleri şaşkına çevirdi. Mahmutbey mevkiinde uzun süre ilerlemeyen trafiğe isyan eden sürücüler araçlarıyla yolları ayıran kaldırımların üzerine çıktı. Çevredeki vatandaşlar ve araç sürücüleri o anları şaşkınlıkla izlerken sürücüler uzun uğraşlar sonucu çıktıkları kaldırımların üzerinden geçerek şerit değiştirmeyi başardı. Kimi sürücüler ise geniş tümseklerden çıkamayınca araçlarını yeniden oldukları şeride sokmaya çalıştı. O anlarda bir sürücünün minibüsünün ön tarafını kaldırmaya çalışması ise görenleri şok etti. Tümsekten çıkamayan aracın önünü kaldırarak olduğu şeride yeniden döndürmeye çalışan sürücünün çabası ise kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bazı sürücüler ilerlemeyen trafikten kurtulmak için şeritleri ayıran kaldırımın üzerine çıkıyor ve trafiği de tehlikeye sokarak yollarını değiştiriyor. Bir sürücünün ise tümsekten çıkamayan aracının ön kısmını kaldırarak şeride döndürme çabası kamera yansıyor.

Ahmet Faruk Sarıkoç - Hasibe Karadağ